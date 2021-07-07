***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIDP Fon Gider Bilgileri 2021/2Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri3.831,09 % 0,0085Tescil ve İlan Giderleri1.390 % 0,0031Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri673,9 % 0,0015Bağımsız Denetim Ücreti3.295 % 0,0073Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri25.272,39 % 0,0558Fon Yönetim Ücreti39.102,16 % 0,0864Hisse Senedi Komisyonu38.729,45 % 0,0855Tahvil Bono Komisyonu2.072,06 % 0,0046Gecelik Ters Repo Komisyonu1.571,37 % 0,0035Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu142,58 % 0,0003Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar630,93 % 0,0014Türev Araçlar Komisyonu12.772,88 % 0,0282Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.012,7 % 0,0111TOPLAM GİDERLER134.496,51 % 0,297DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ45.278.047,69 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947593BIST