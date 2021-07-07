***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.07.2021 14:00
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
IDP Fon Gider Bilgileri 2021/2
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
3.831,09 % 0,0085
Tescil ve İlan Giderleri
1.390 % 0,0031
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
673,9 % 0,0015
Bağımsız Denetim Ücreti
3.295 % 0,0073
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
25.272,39 % 0,0558
Fon Yönetim Ücreti
39.102,16 % 0,0864
Hisse Senedi Komisyonu
38.729,45 % 0,0855
Tahvil Bono Komisyonu
2.072,06 % 0,0046
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.571,37 % 0,0035
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
142,58 % 0,0003
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
630,93 % 0,0014
Türev Araçlar Komisyonu
12.772,88 % 0,0282
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.012,7 % 0,0111
TOPLAM GİDERLER
134.496,51 % 0,297
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
45.278.047,69 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947593
BIST
16:191.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -12,14
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
16:198,6846
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
16:1910,3202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0697
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3364
En Düşük
10,2314
16:19506,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 3,15
|Açılış
|: 506,92
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler16:19
|TUREX
|11,57
|11.493.441
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|16.930.755
|% 9,85
|
|SILVR
|5,62
|30.183.231
|% 9,55
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|SNGYO
|4,23
|14.477.522
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.609.928
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|4.869.228
|% -9,90
|
|KATMR
|3,12
|80.769.919
|% -9,57
|
|FADE
|19,50
|41.938.767
|% -9,55
|
|GARAN
|8,62
|591.987.412
|% -1,26
|
|THYAO
|13,73
|560.895.374
|% -0,87
|
|KRDMD
|7,11
|449.916.857
|% -0,56
|
|PETKM
|5,34
|370.168.007
|% -0,37
|
|BIOEN
|28,46
|278.706.666
|% 6,67
|
|EKGYO
|1,88
|207.373.273
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,26
|227.643.494
|% -0,88
|
|PETKM
|5,34
|370.168.007
|% -0,37
|
|GARAN
|8,62
|591.987.412
|% -1,26
|
|KRDMD
|7,11
|449.916.857
|% -0,56
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6833
|8,6846
|% -0,01
|
|Euro
|10,3142
|10,3202
|% 0,68
|
|Sterlin
|11,9219
|11,9817
|% -0,25
|
|Frank
|9,4542
|9,5112
|% 1,18
|
|Riyal
|2,3096
|2,3212
|% 0,03
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|10,79
|
|Altın Gr.
|508
|508
|3,85
|
|Cumhuriyet
|3.359
|3.410
|16,00
|
|Tam
|3.345
|3.430
|23,02
|
|Yarım
|1.617
|1.659
|11,14
|
|Çeyrek
|811
|830
|5,57
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,15
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,28
|73,28
|-0,15
|
Seans Raporu
16:19
daha fazla
-
16:29AKYHO
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 1.82 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 336, 773 adet işlem
-
16:26XU100
Endeks 1, 378 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 91 altında . İşlem hacmi 7, 517.00 milyon TL de
-
16:25EMKEL
Yüzde -6.33 oranında düşüşle 2.22 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 964, 075 adet işlem
-
16:24IDEAS
Yüzde -4.61 oranında düşüşle 59.95 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 074 adet işlem
-
16:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 87 kaybederek (% -0.80 ) 1, 220