***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIZS Fon Gider Bilgileri 2021/2Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri802,76 % 0,0153Tescil ve İlan Giderleri6.320 % 0,1207Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.116,26 % 0,155Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri49.449,63 % 0,9445Fon Yönetim Ücreti77.890,4 % 1,4877Hisse Senedi Komisyonu3,15 % 0,0001Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu35,44 % 0,0007Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu44,95 % 0,0009Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu36.230,08 % 0,692Vergiler ve Diğer Harcamalar859,03 % 0,0164Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.494,87 % 0,2768TOPLAM GİDERLER194.246,57 % 3,71DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.235.770,89 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947600BIST