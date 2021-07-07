***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIZV Fon Gider Bilgileri 2021/2Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri23,27 % 0,0005Tescil ve İlan Giderleri6.610 % 0,1461Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti240 % 0,0053Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri347,59 % 0,0077Fon Yönetim Ücreti293,27 % 0,0065Hisse Senedi Komisyonu2.464,15 % 0,0544Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler192 % 0,0042TOPLAM GİDERLER10.170,28 % 0,2247DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.525.841,43 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947609BIST