***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.07.2021 14:05
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
IZV Fon Gider Bilgileri 2021/2
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
23,27 % 0,0005
Tescil ve İlan Giderleri
6.610 % 0,1461
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
240 % 0,0053
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
347,59 % 0,0077
Fon Yönetim Ücreti
293,27 % 0,0065
Hisse Senedi Komisyonu
2.464,15 % 0,0544
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
192 % 0,0042
TOPLAM GİDERLER
10.170,28 % 0,2247
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.525.841,43 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947609
BIST
16:331.379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -11,65
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
16:338,6857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0004
|Açılış
|: 8,6830
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
16:3310,3173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0668
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3364
En Düşük
10,2314
16:33506,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,62
|Açılış
|: 506,38
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler16:33
|TUREX
|11,57
|11.520.434
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|30.978.481
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|16.939.788
|% 9,85
|
|MAKTK
|2,99
|75.747.476
|% 9,12
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|SNGYO
|4,23
|14.528.934
|% -10,00
|
|FADE
|19,41
|42.968.798
|% -9,97
|
|SRVGY
|82,35
|25.617.175
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|4.872.635
|% -9,90
|
|KATMR
|3,12
|81.784.461
|% -9,57
|
|GARAN
|8,62
|603.941.718
|% -1,26
|
|THYAO
|13,74
|594.219.011
|% -0,79
|
|KRDMD
|7,13
|456.152.544
|% -0,28
|
|PETKM
|5,35
|384.229.137
|% -0,19
|
|BIOEN
|28,32
|281.713.443
|% 6,15
|
|EKGYO
|1,88
|207.643.194
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,27
|244.412.048
|% -0,44
|
|PETKM
|5,35
|384.229.137
|% -0,19
|
|GARAN
|8,62
|603.941.718
|% -1,26
|
|KRDMD
|7,13
|456.152.544
|% -0,28
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6806
|8,6857
|% 0,00
|
|Euro
|10,3111
|10,3173
|% 0,65
|
|Sterlin
|11,9287
|11,9885
|% -0,19
|
|Frank
|9,4514
|9,5083
|% 1,15
|
|Riyal
|2,3084
|2,3200
|% -0,02
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|6,49
|
|Altın Gr.
|506
|506
|2,62
|
|Cumhuriyet
|3.357
|3.408
|14,00
|
|Tam
|3.338
|3.422
|15,54
|
|Yarım
|1.613
|1.655
|7,52
|
|Çeyrek
|809
|828
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,06
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,30
|-0,00
|
|B. Petrol
|73,40
|73,40
|-0,03
|
Seans Raporu
16:33
daha fazla
-
16:47ERBOS
Yüzde -9.17 oranında düşüşle 122.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 000, 270 adet işlem
-
16:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 19 kaybederek (% -0.75 ) 1, 488
-
16:46
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, EKGYO, YKBNK
-
16:46KATMR
Yüzde -9.86 oranında düşüşle 3.11 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 705, 179 adet işlem
-
16:45YAYLA
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 4.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 873, 717 adet işlem