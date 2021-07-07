***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFYA Fon Gider Bilgileri 2021/2Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri22.310,5 % 0,0113Tescil ve İlan Giderleri1.525,4 % 0,0008Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.950 % 0,0015Alınan Kredi Faizleri288.995,26 % 0,1467Saklama Ücretleri60.328,62 % 0,0306Fon Yönetim Ücreti1.470.717,09 % 0,7466Hisse Senedi Komisyonu1.253.070,68 % 0,6361Tahvil Bono Komisyonu2,76 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu98.115,94 % 0,0498Vadeli Ters Repo Komisyonu9.757,16 % 0,005Borsa Para Piyasası Komisyonu1.428,53 % 0,0007Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar859,03 % 0,0004Türev Araçlar Komisyonu198.324,61 % 0,1007Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler423.018,4 % 0,2147TOPLAM GİDERLER3.831.403,98 % 1,9449DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ196.998.808,5621 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947630BIST