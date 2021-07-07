Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.07.2021 14:07



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FYA Fon Gider Bilgileri 2021/2
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
22.310,5 % 0,0113
Tescil ve İlan Giderleri
1.525,4 % 0,0008
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.950 % 0,0015
Alınan Kredi Faizleri
288.995,26 % 0,1467
Saklama Ücretleri
60.328,62 % 0,0306
Fon Yönetim Ücreti
1.470.717,09 % 0,7466
Hisse Senedi Komisyonu
1.253.070,68 % 0,6361
Tahvil Bono Komisyonu
2,76 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
98.115,94 % 0,0498
Vadeli Ters Repo Komisyonu
9.757,16 % 0,005
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.428,53 % 0,0007
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
859,03 % 0,0004
Türev Araçlar Komisyonu
198.324,61 % 0,1007
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
423.018,4 % 0,2147
TOPLAM GİDERLER
3.831.403,98 % 1,9449
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
196.998.808,5621 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947630


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.373
Değişim :  -1,27% |  -17,60
Açılış :  1.388  
Önceki Kapanış :  1.391  
En Yüksek
1.391 En Düşük
1.373
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TUREX 11,57 11.817.274 % 9,98  
SILVR 5,64 36.528.844 % 9,94  
AVGYO 3,01 17.299.086 % 9,85  
DIRIT 3,50 651.069 % 9,72  
BASCM 12,35 230.369 % 9,10  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6795 8,6855 % 0,00  
Euro 10,2960 10,3083 % 0,56  
Sterlin 11,9269 11,9867 % -0,21  
Frank 9,4679 9,5249 % 1,33  
Riyal 2,3097 2,3213 % 0,03  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.797 1.798 -6,09  
Altın Gr. 502 502 -1,30  
Cumhuriyet 3.341 3.391 -3,00  
Tam 3.326 3.410 3,15  
Yarım 1.608 1.649 1,53  
Çeyrek 806 825 0,76  
Gümüş.Ons 25,89 25,92 -0,24  
Gümüş Gr. 7,23 7,24 -0,06  
B. Petrol 73,50 73,50 0,07  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru