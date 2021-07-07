***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaACC Fon Gider Bilgileri 2021/2Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.442,7 % 0,0097Tescil ve İlan Giderleri3.074,36 % 0,0206Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri19,55 % 0,0001Bağımsız Denetim Ücreti1.714,8 % 0,0115Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri8.023,23 % 0,0538Fon Yönetim Ücreti186.128,59 % 1,2472Hisse Senedi Komisyonu37.916,02 % 0,2541Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.236,2 % 0,0083Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar15,62 % 0,0001Türev Araçlar Komisyonu44.040,88 % 0,2951Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.975,78 % 0,0333TOPLAM GİDERLER288.587,73 % 1,9337DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ14.924.249,6 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947632BIST