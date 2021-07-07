***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaACN Fon Gider Bilgileri 2021/2Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri12.339,58 % 0,0118Tescil ve İlan Giderleri6.148,7 % 0,0059Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri7,82 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.669,28 % 0,0045Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri66.426,99 % 0,0633Fon Yönetim Ücreti490.021,17 % 0,4673Hisse Senedi Komisyonu3.639,88 % 0,0035Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu992,29 % 0,0009Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu34.886,34 % 0,0333Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar29.903,62 % 0,0285Türev Araçlar Komisyonu2.617,94 % 0,0025Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.287,85 % 0,005TOPLAM GİDERLER656.941,46 % 0,6264DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ104.873.439,56 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947645BIST