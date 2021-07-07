***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.07.2021 14:10
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Açıklama
ACN Fon Gider Bilgileri 2021/2
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
12.339,58 % 0,0118
Tescil ve İlan Giderleri
6.148,7 % 0,0059
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
7,82 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.669,28 % 0,0045
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
66.426,99 % 0,0633
Fon Yönetim Ücreti
490.021,17 % 0,4673
Hisse Senedi Komisyonu
3.639,88 % 0,0035
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
992,29 % 0,0009
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
34.886,34 % 0,0333
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
29.903,62 % 0,0285
Türev Araçlar Komisyonu
2.617,94 % 0,0025
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.287,85 % 0,005
TOPLAM GİDERLER
656.941,46 % 0,6264
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
104.873.439,56 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947645
BIST
17:481.375
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -15,83
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.373
17:488,6882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0029
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6693
17:4810,3141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0636
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3365
En Düşük
10,2314
17:48504,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,47
|Açılış
|: 504,24
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler17:48
|TUREX
|11,57
|11.689.773
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|36.306.092
|% 9,94
|
|DERHL
|4,54
|27.268.326
|% 9,93
|
|AVGYO
|3,01
|17.247.786
|% 9,85
|
|TRGYO
|3,41
|109.867.036
|% 9,65
|
|SNGYO
|4,23
|14.808.765
|% -10,00
|
|ERBOS
|121,70
|135.492.384
|% -9,99
|
|FADE
|19,41
|46.017.507
|% -9,97
|
|SRVGY
|82,35
|25.786.322
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|5.100.804
|% -9,90
|
|GARAN
|8,56
|807.106.868
|% -1,95
|
|THYAO
|13,69
|703.739.716
|% -1,16
|
|KRDMD
|7,09
|540.798.963
|% -0,84
|
|PETKM
|5,36
|459.801.724
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,25
|388.343.361
|% -1,32
|
|YKBNK
|2,25
|388.343.361
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,87
|271.824.822
|% -1,58
|
|GARAN
|8,56
|807.106.868
|% -1,95
|
|PETKM
|5,36
|459.801.724
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,09
|540.798.963
|% -0,84
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6835
|8,6882
|% 0,03
|
|Euro
|10,3091
|10,3141
|% 0,62
|
|Sterlin
|11,9283
|11,9881
|% -0,20
|
|Frank
|9,4609
|9,5178
|% 1,25
|
|Riyal
|2,3087
|2,3203
|% -0,01
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-2,75
|
|Altın Gr.
|504
|504
|0,47
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|-3,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|3,15
|
|Yarım
|1.608
|1.649
|1,53
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,94
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|-0,05
|
|B. Petrol
|73,11
|73,11
|-0,32
|
Seans Raporu
17:48
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-
17:59CEOEM
Yüzde -4.08 oranında düşüşle 8.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 136, 325 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 1 altında . İşlem hacmi 9, 589.00 milyon TL de
-
17:56EMKEL
Yüzde -6.75 oranında düşüşle 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 839, 594 adet işlem
-
17:54BERA
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 11.72 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 760, 601 adet işlem
-
17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, SASA, EKGYO