***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaACU Fon Gider Bilgileri 2021/2Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri10.045,59 % 0,01Tescil ve İlan Giderleri6.148,68 % 0,0061Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri7,82 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.857,4 % 0,0029Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri62.148,94 % 0,0622Fon Yönetim Ücreti533.913,31 % 0,534Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu121,94 % 0,0001Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar91,62 % 0,0001Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.812 % 0,0068TOPLAM GİDERLER622.147,3 % 0,6222DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ99.983.765,07 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947669BIST