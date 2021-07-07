***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaACZ Fon Gider Bilgileri 2021/2Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri5.272,71 % 0,0104Tescil ve İlan Giderleri6.148,7 % 0,0121Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri7,82 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.650,72 % 0,015Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri36.430,47 % 0,0716Fon Yönetim Ücreti135.867,6 % 0,267Hisse Senedi Komisyonu1.864,03 % 0,0037Tahvil Bono Komisyonu580,41 % 0,0011Gecelik Ters Repo Komisyonu82,69 % 0,0002Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu12.182,51 % 0,0239Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.186,82 % 0,0023Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.624,06 % 0,013TOPLAM GİDERLER213.898,54 % 0,4203DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ50.886.723,04 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947670BIST