***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIMF Fon Gider Bilgileri 2021/2Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri7.574,91 % 0,0138Tescil ve İlan Giderleri7.160 % 0,013Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri7,82 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.591,06 % 0,0157Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri41.791,49 % 0,0761Fon Yönetim Ücreti680.338,87 % 1,2397Hisse Senedi Komisyonu16.224,19 % 0,0296Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu15.191,53 % 0,0277Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu36.687,89 % 0,0669Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar52.591,31 % 0,0958Türev Araçlar Komisyonu107.816,29 % 0,1965Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.028,05 % 0,0073TOPLAM GİDERLER978.003,41 % 1,7821DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ54.880.672,86 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947671BIST