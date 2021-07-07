***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIYP Fon Gider Bilgileri 2021/2Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri50.539,01 % 0,0056Tescil ve İlan Giderleri7.480 % 0,0008Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri673,9 % 0,0001Bağımsız Denetim Ücreti2.295 % 0,0003Alınan Kredi Faizleri653.206,39 % 0,072Saklama Ücretleri68.382,69 % 0,0075Fon Yönetim Ücreti21.620,53 % 0,0024Hisse Senedi Komisyonu141.411,78 % 0,0156Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu236,25 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar566,83 % 0,0001Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.412,3 % 0,0003TOPLAM GİDERLER948.824,68 % 0,1046DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ906.978.349,96 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947697BIST