***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIJV Fon Gider Bilgileri 2021/2Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri123,16 % 0,0003Tescil ve İlan Giderleri530 % 0,0014Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.145 % 0,0031Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.702 % 0,0099Fon Yönetim Ücreti44.124,93 % 0,1179Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu17.959,77 % 0,048Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu206,45 % 0,0006Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar89,7 % 0,0002Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.188,2 % 0,0032TOPLAM GİDERLER69.069,21 % 0,1846DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ37.420.649,87 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947568BIST