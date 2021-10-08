***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/3Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.086,94 % 0,0143Tescil ve İlan Giderleri3.431,32 % 0,0235Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri379,27 % 0,0026Bağımsız Denetim Ücreti7.641,5 % 0,0522Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri11.881,42 % 0,0812Fon Yönetim Ücreti276.787,66 % 1,8923Hisse Senedi Komisyonu48.052,2 % 0,3285Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.397,71 % 0,0096Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.740,14 % 0,0187Türev Araçlar Komisyonu72.948,23 % 0,4987Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.693,11 % 0,0526TOPLAM GİDERLER435.039,5 % 2,9742DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ14.627.106,81 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968561BIST