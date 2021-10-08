***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/3Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.319,17 % 0,0129Tescil ve İlan Giderleri1.740 % 0,0097Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.300 % 0,0294Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri17.620,98 % 0,0978Fon Yönetim Ücreti160.677,86 % 0,892Hisse Senedi Komisyonu56.677,38 % 0,3146Tahvil Bono Komisyonu1.027,89 % 0,0057Gecelik Ters Repo Komisyonu4.000,57 % 0,0222Vadeli Ters Repo Komisyonu1.953 % 0,0108Borsa Para Piyasası Komisyonu4.268,47 % 0,0237Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.173,35 % 0,0176Türev Araçlar Komisyonu36.204,97 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968584BIST