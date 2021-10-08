***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/3Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri3.247,89 % 0,0145Tescil ve İlan Giderleri928 % 0,0042Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.845 % 0,0217Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri19.265,87 % 0,0863Fon Yönetim Ücreti200.140,57 % 0,8962Hisse Senedi Komisyonu90.511,77 % 0,4053Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.953 % 0,0087Vadeli Ters Repo Komisyonu1.039,5 % 0,0047Borsa Para Piyasası Komisyonu3.323,21 % 0,0149Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.292,29 % 0,0147Türev Araçlar Komisyonu16.287,98 % 0,0729Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.783,47 % 0,0483TOPLAM GİDERLER355.618,55 % 1,5924DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ22.332.471,95 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968585BIST