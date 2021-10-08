***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/3Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri20.146,26 % 0,0164Tescil ve İlan Giderleri6.861,7 % 0,0056Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri367,54 % 0,0003Bağımsız Denetim Ücreti14.970,68 % 0,0122Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri113.469,83 % 0,0923Fon Yönetim Ücreti872.839,47 % 0,7099Hisse Senedi Komisyonu4.644,11 % 0,0038Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu992,29 % 0,0008Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu36.464,96 % 0,0297Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar32.746,14 % 0,0266Türev Araçlar Komisyonu2.617,94 % 0,0021Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.883,1 % 0,0072TOPLAM GİDERLER1.115.004,02 % 0,9069DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ122.945.322,19 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968586BIST