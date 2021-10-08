***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/3Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri15.724,61 % 0,0152Tescil ve İlan Giderleri6.860,76 % 0,0066Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri367,54 % 0,0004Bağımsız Denetim Ücreti15.041,58 % 0,0145Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri108.007,03 % 0,1044Fon Yönetim Ücreti837.590,7 % 0,81Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu552,22 % 0,0005Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.170,14 % 0,0031Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.619,87 % 0,0093TOPLAM GİDERLER996.934,45 % 0,9641DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ103.406.262,3 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968589BIST