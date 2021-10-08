***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/3Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri8.202,88 % 0,0155Tescil ve İlan Giderleri6.861,7 % 0,013Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri367,54 % 0,0007Bağımsız Denetim Ücreti11.839,72 % 0,0224Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri62.481,8 % 0,1183Fon Yönetim Ücreti213.956,5 % 0,405Hisse Senedi Komisyonu6.818,99 % 0,0129Tahvil Bono Komisyonu722,03 % 0,0014Gecelik Ters Repo Komisyonu425,28 % 0,0008Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu25.128,28 % 0,0476Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.029,34 % 0,0076Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.662,09 % 0,0183TOPLAM GİDERLER350.496,15 % 0,6635DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ52.828.747,31 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968612BIST