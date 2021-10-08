***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/3Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri36.660,49 % 0,0167Tescil ve İlan Giderleri2.905,4 % 0,0013Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.710 % 0,0026Alınan Kredi Faizleri1.007.418,57 % 0,4588Saklama Ücretleri184.919,8 % 0,0842Fon Yönetim Ücreti2.477.166,13 % 1,1282Hisse Senedi Komisyonu1.711.125,82 % 0,7793Tahvil Bono Komisyonu628,82 % 0,0003Gecelik Ters Repo Komisyonu114.777,19 % 0,0523Vadeli Ters Repo Komisyonu10.111,48 % 0,0046Borsa Para Piyasası Komisyonu1.428,53 % 0,0007Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.530,19 % 0,0016Türev Araçlar Komisyonu234.736,21 % 0,1069Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler506.791,25 % 0,2308TOPLAM GİDERLER6.297.909,88 % 2,8684DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ219.559.361,47 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968614BIST