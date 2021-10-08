***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/3Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.868,31 % 0,0158Tescil ve İlan Giderleri4.719,5 % 0,026Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.975 % 0,0495Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri50.831,12 % 0,2805Fon Yönetim Ücreti338.797,22 % 1,8698Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.063,15 % 0,0059Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu495,97 % 0,0027Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu11.867,48 % 0,0655Vergiler ve Diğer Harcamalar1.167,35 % 0,0064Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.296,66 % 0,0292TOPLAM GİDERLER426.081,76 % 2,3515DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ18.119.639,23 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968615BIST