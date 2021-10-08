***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/3Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri13.299,57 % 0,0169Tescil ve İlan Giderleri4.719,5 % 0,006Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.480 % 0,0044Alınan Kredi Faizleri368.654,93 % 0,4697Saklama Ücretleri75.842,99 % 0,0966Fon Yönetim Ücreti924.754,72 % 1,1783Hisse Senedi Komisyonu173.871,44 % 0,2215Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.445,22 % 0,0031Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu313,1 % 0,0004Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.168,29 % 0,0015Türev Araçlar Komisyonu219.612,06 % 0,2798Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler188.151,29 % 0,2397TOPLAM GİDERLER1.976.313,11 % 2,5181DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ78.484.164,15 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968616BIST