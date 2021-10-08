***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/3Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri12.629,47 % 0,016Tescil ve İlan Giderleri4.719,5 % 0,006Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.480 % 0,0044Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri50.175,97 % 0,0636Fon Yönetim Ücreti590.309,24 % 0,748Hisse Senedi Komisyonu161.177,52 % 0,2042Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu685,12 % 0,0009Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu351,82 % 0,0004Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.170,19 % 0,0015Türev Araçlar Komisyonu6.782,4 % 0,0086Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.016,8 % 0,0127TOPLAM GİDERLER841.498,03 % 1,0663DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ78.916.166,9 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968617BIST