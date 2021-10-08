***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/3Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri18.396,48 % 0,0161Tescil ve İlan Giderleri5.069,37 % 0,0044Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.450 % 0,003Alınan Kredi Faizleri36.251,43 % 0,0317Saklama Ücretleri89.027,96 % 0,0779Fon Yönetim Ücreti213.705,24 % 0,187Hisse Senedi Komisyonu473.469,56 % 0,4143Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu94.153,01 % 0,0824Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.410,06 % 0,0021Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.167,35 % 0,001Türev Araçlar Komisyonu678.811,66 % 0,594Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.131,59 % 0,0089TOPLAM GİDERLER1.626.043,71 % 1,4229DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ114.277.687,9 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968632BIST