***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/3Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri6.935,72 % 0,0132Tescil ve İlan Giderleri9.260 % 0,0177Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri673,9 % 0,0013Bağımsız Denetim Ücreti6.055 % 0,0116Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri52.166,84 % 0,0996Fon Yönetim Ücreti77.980,55 % 0,1489Hisse Senedi Komisyonu61.004,97 % 0,1165Tahvil Bono Komisyonu2.072,06 % 0,004Gecelik Ters Repo Komisyonu1.801,73 % 0,0034Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu142,58 % 0,0003Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu20.816,72 % 0,0398Vergiler ve Diğer Harcamalar923,13 % 0,0018Türev Araçlar Komisyonu14.023,85 % 0,0268Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler44.540,81 % 0,0851TOPLAM GİDERLER298.397,86 % 0,5699DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ52.363.996,22 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968633BIST