***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/3Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri8.594,29 % 0,0154Tescil ve İlan Giderleri16.581,7 % 0,0297Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti12.341,26 % 0,0221Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri61.957,17 % 0,1108Fon Yönetim Ücreti83.661,27 % 0,1496Hisse Senedi Komisyonu2.480,92 % 0,0044Tahvil Bono Komisyonu1.154,5 % 0,0021Gecelik Ters Repo Komisyonu47.419,05 % 0,0848Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.324,65 % 0,0059Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.167,35 % 0,0021Türev Araçlar Komisyonu23.733,34 % 0,0424Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.005,23 % 0,0179TOPLAM GİDERLER272.420,73 % 0,4871DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ55.921.727,16 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968638BIST