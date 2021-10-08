***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/3Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.436,19 % 0,0134Tescil ve İlan Giderleri6.317,7 % 0,0348Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.975 % 0,0495Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri20.174,89 % 0,1113Fon Yönetim Ücreti339.056,89 % 1,8699Hisse Senedi Komisyonu39.593,54 % 0,2184Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu3.177,67 % 0,0175Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.431,67 % 0,0134Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.168,29 % 0,0064Türev Araçlar Komisyonu4.922,48 % 0,0271Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.832,58 % 0,0818TOPLAM GİDERLER443.086,9 % 2,4436DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ18.132.740,15 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968641BIST