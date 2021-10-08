***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/3Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri38.484,31 % 0,0155Tescil ve İlan Giderleri8.509,5 % 0,0034Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti10.545 % 0,0042Alınan Kredi Faizleri82.370,62 % 0,0331Saklama Ücretleri174.789,61 % 0,0702Fon Yönetim Ücreti2.793.258,81 % 1,122Hisse Senedi Komisyonu461.257,73 % 0,1853Tahvil Bono Komisyonu28.958,43 % 0,0116Gecelik Ters Repo Komisyonu58.921,7 % 0,0237Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu418,44 % 0,0002Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.171,14 % 0,0005Türev Araçlar Komisyonu43.345,26 % 0,0174Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler444.948,82 % 0,1787TOPLAM GİDERLER4.146.979,37 % 1,6658DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ248.946.622,26 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968643BIST