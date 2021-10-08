***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/3Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri68.747,73 % 0,0157Tescil ve İlan Giderleri8.644,5 % 0,002Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.975 % 0,002Alınan Kredi Faizleri3.437.611,36 % 0,7844Saklama Ücretleri308.082,21 % 0,0703Fon Yönetim Ücreti4.917.350,3 % 1,122Hisse Senedi Komisyonu8.210.663,81 % 1,8735Tahvil Bono Komisyonu60.577,87 % 0,0138Gecelik Ters Repo Komisyonu113.809,47 % 0,026Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu154,98 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu17.436,36 % 0,004Vergiler ve Diğer Harcamalar1.173,03 % 0,0003Türev Araçlar Komisyonu1.595.710,57 % 0,3641Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler821.519,51 % 0,1875TOPLAM GİDERLER19.570.456,7 % 4,4655DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ438.254.365,83 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968645BIST