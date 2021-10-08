***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/3Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri5.661,15 % 0,0135Tescil ve İlan Giderleri8.400 % 0,02Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.905 % 0,0093Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri13.414,03 % 0,0319Fon Yönetim Ücreti160.936,27 % 0,3825Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu600,75 % 0,0014Gecelik Ters Repo Komisyonu61.577,56 % 0,1464Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.047,79 % 0,0025Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar381,9 % 0,0009Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.552,72 % 0,0108TOPLAM GİDERLER260.477,17 % 0,6191DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ42.073.917,01 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968647BIST