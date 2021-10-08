***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/3Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri337,73 % 0,0004Tescil ve İlan Giderleri105 % 0,0001Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti210 % 0,0002Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.104,41 % 0,0012Fon Yönetim Ücreti8.478,04 % 0,0096Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler463,5 % 0,0005TOPLAM GİDERLER10.698,68 % 0,0121DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ88.404.972,94 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968648BIST