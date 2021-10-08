***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/3Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri12.860,44 % 0,0166Tescil ve İlan Giderleri7.160 % 0,0093Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri367,54 % 0,0005Bağımsız Denetim Ücreti11.801,86 % 0,0153Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri78.834 % 0,102Fon Yönetim Ücreti1.444.679,25 % 1,87Hisse Senedi Komisyonu48.469,87 % 0,0627Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu35.379,95 % 0,0458Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu150.671,88 % 0,195Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar56.333,35 % 0,0729Türev Araçlar Komisyonu138.281,4 % 0,179Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.502,1 % 0,0071TOPLAM GİDERLER1.990.341,64 % 2,5763DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ77.264.780,28 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968666BIST