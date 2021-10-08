***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/3Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri6.606,88 % 0,0177Tescil ve İlan Giderleri9.299,5 % 0,025Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti10.545 % 0,0283Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri52.710,4 % 0,1415Fon Yönetim Ücreti334.321,47 % 0,8974Hisse Senedi Komisyonu70.288,86 % 0,1887Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu15.890,41 % 0,0427Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.196,16 % 0,0059Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu29.449,93 % 0,079Vergiler ve Diğer Harcamalar27.651,36 % 0,0742Türev Araçlar Komisyonu36.828,48 % 0,0989Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.380,48 % 0,0386TOPLAM GİDERLER610.168,93 % 1,6378DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ37.256.458,41 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968667BIST