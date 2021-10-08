***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/3Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri111.789,26 % 0,0192Tescil ve İlan Giderleri2.979,5 % 0,0005Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.580 % 0,0003Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri377.051,12 % 0,0649Fon Yönetim Ücreti6.956.834,42 % 1,1971Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu61.867,8 % 0,0106Gecelik Ters Repo Komisyonu298.195,11 % 0,0513Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu19.480,98 % 0,0034Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.480,09 % 0,0004Türev Araçlar Komisyonu0 er38.625,05 % 0,0066TOPLAM GİDERLER7.870.883,33 % 1,3544DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ581.137.565,44 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968669BIST