***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/3Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.247,99 % 0,0031Tescil ve İlan Giderleri840 % 0,0021Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.680 % 0,0041Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.712,63 % 0,0141Fon Yönetim Ücreti15.422,16 % 0,0381Hisse Senedi Komisyonu77.413,8 % 0,1911Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar456,2 % 0,0011Türev Araçlar Komisyonu71.931,84 % 0,1776Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.992,2 % 0,0049TOPLAM GİDERLER176.696,82 % 0,4363DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ40.499.400,67 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968670BIST