***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/3Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri165.801,06 % 0,0138Tescil ve İlan Giderleri8.860 % 0,0007Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri673,9 % 0,0001Bağımsız Denetim Ücreti5.055 % 0,0004Alınan Kredi Faizleri653.206,39 % 0,0542Saklama Ücretleri184.079,36 % 0,0153Fon Yönetim Ücreti59.135,62 % 0,0049Hisse Senedi Komisyonu146.674,88 % 0,0122Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu5.811,76 % 0,0005Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu181,39 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar859,03 % 0,0001Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.396,2 % 0,0006TOPLAM GİDERLER1.237.734,59 % 0,1027DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.205.716.835,37 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968671BIST