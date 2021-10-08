***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/3Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.191,25 % 0,0181Tescil ve İlan Giderleri9.346,7 % 0,1422Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti10.876,26 % 0,1655Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri81.411,35 % 1,2387Fon Yönetim Ücreti147.471,81 % 2,2438Hisse Senedi Komisyonu3,15 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu35,44 % 0,0005Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu44,95 % 0,0007Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu82.336,87 % 1,2528Vergiler ve Diğer Harcamalar1.151,23 % 0,0175Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler20.264,73 % 0,3083TOPLAM GİDERLER354.133,74 % 5,3882DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.572.366,68 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968672BIST