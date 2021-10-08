***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/3Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.384,77 % 0,0056Tescil ve İlan Giderleri7.990 % 0,0321Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.000 % 0,0121Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri8.074,52 % 0,0325Fon Yönetim Ücreti18.092,53 % 0,0727Hisse Senedi Komisyonu24.906,38 % 0,1001Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar456,2 % 0,0018Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.899,5 % 0,0117TOPLAM GİDERLER66.803,9 % 0,2685DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ24.879.713,76 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968673BIST