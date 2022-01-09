***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2021/4Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri6.359,92 % 0,00820624Tescil ve İlan Giderleri9.780 % 0,01261919Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri271,39 % 0,00035018Bağımsız Denetim Ücreti6.665 % 0,00859989Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri37.044,11 % 0,04779823Fon Yönetim Ücreti501.509,52 % 0,64710063Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu4.909,56 % 0,00633483Gecelik Ters Repo Komisyonu186.825,69 % 0,24106227Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.071,82 % 0Diğer Giderler7.924,88 % 0,01022552TOPLAM GİDERLER764.035,99 % 0,98584005DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ77.501.009,36 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/990798BIST