***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri5.165,91 % 0,02137094Tescil ve İlan Giderleri2.897,87 % 0,01198824Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri487,89 % 0,00201836Bağımsız Denetim Ücreti6.446,4 % 0,02666821Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.529,43 % 0,0518332Fon Yönetim Ücreti303.158,98 % 1,2541432Hisse Senedi Komisyonu46.657,78 % 0,19301931Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu30,79 % 0,00012738Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.497,99 % 0,00619706Türev Araçlar Komisyonu138.632,84 % 0,5735124Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.476,89 % 0,03093127TOPLAM GİDERLER524.982,77 % 2,17180957DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ24.172.596,82 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044453BIST