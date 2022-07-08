***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.475,02 % 0,00994092Tescil ve İlan Giderleri1.637 % 0,00657502Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.250 % 0,02108664Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri10.787,05 % 0,04332622Fon Yönetim Ücreti146.696,69 % 0,58920766Hisse Senedi Komisyonu53.692,87 % 0,21565756Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.082,55 % 0,02041408Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.379,4 % 0,00554036Türev Araçlar Komisyonu30.651,86 % 0,12311328Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.347,35 % 0,03754366TOPLAM GİDERLER266.999,79 % 1,07240539DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ24.897.281,55 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044455BIST