***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri97.429,1 % 0,00765356Tescil ve İlan Giderleri5.792,57 % 0,00045504Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri491,89 % 0,00003864Bağımsız Denetim Ücreti3.713 % 0,00029168Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri732.393,52 % 0,0575333Fon Yönetim Ücreti5.981.464,59 % 0,469875Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu119,06 % 0,00000935Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar77.891,19 % 0,00611876Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.639,66 % 0,00115002TOPLAM GİDERLER6.913.934,58 % 0,54312534DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.272.990.599,49 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044456BIST