***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri13.575,05 % 0,00871849Tescil ve İlan Giderleri5.794,39 % 0,00372141Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri491,89 % 0,00031591Bağımsız Denetim Ücreti4.514,06 % 0,00289912Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri111.695,48 % 0,07173568Fon Yönetim Ücreti836.131,69 % 0,53699999Hisse Senedi Komisyonu2.170,51 % 0,001394Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu529,82 % 0,00034027Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar65.073,11 % 0,04179277Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.489,94 % 0,00545261TOPLAM GİDERLER1.048.465,94 % 0,67337025DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ155.704.227,31 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044457BIST