***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri7.066,81 % 0,01006642Tescil ve İlan Giderleri5.792,57 % 0,00825131Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri491,89 % 0,00070068Bağımsız Denetim Ücreti3.713 % 0,00528904Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri75.191,77 % 0,10710798Fon Yönetim Ücreti188.491,94 % 0,26850001Hisse Senedi Komisyonu12.179,97 % 0,01734993Tahvil Bono Komisyonu189,17 % 0,00026947Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu579,42 % 0,00082536Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu100.082,12 % 0,14256339Vergiler ve Diğer Harcamalar163.562,9 % 0,23298948Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.584,93 % 0,00795553TOPLAM GİDERLER562.926,49 % 0,80186859DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ70.201.838,28 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044458BIST