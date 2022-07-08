***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.953,43 % 0,00890485Tescil ve İlan Giderleri9.802 % 0,04468314Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.250,5 % 0,01481764Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri47.707,33 % 0,21747737Fon Yönetim Ücreti271.942,67 % 1,23967067Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.466,7 % 0,00668606Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.014,3 % 0,01374091TOPLAM GİDERLER339.136,93 % 1,54598065DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ21.936.686,6 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044459BIST