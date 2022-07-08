***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri42.282,08 % 0,01016178Tescil ve İlan Giderleri5.527,62 % 0,00132847Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.776 % 0,00114783Alınan Kredi Faizleri146.207,96 % 0,03513861Saklama Ücretleri217.137,61 % 0,05218535Fon Yönetim Ücreti3.066.855,77 % 0,73706683Hisse Senedi Komisyonu2.069.128,59 % 0,49728Tahvil Bono Komisyonu11.574,76 % 0,0027818Gecelik Ters Repo Komisyonu244.092,35 % 0,05866346Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu309,96 % 0,00007449Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.379,4 % 0,00033152Türev Araçlar Komisyonu253.610,81 % 0,06095106Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler411.894,64 % 0,0989919TOPLAM GİDERLER6.474.777,55 % 1,55610309DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ416.089.241,37 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044460BIST