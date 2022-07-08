***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri27.774,4 % 0,01068057Tescil ve İlan Giderleri9.793 % 0,00376587Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.428 % 0,00170277Alınan Kredi Faizleri556.317,09 % 0,21393017Saklama Ücretleri120.270,21 % 0,04624957Fon Yönetim Ücreti2.031.471,18 % 0,78119652Hisse Senedi Komisyonu143.991,37 % 0,05537148Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu38.053,8 % 0,01463348Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu26.952,83 % 0,01036463Vergiler ve Diğer Harcamalar1.466,7 % 0,00056402Türev Araçlar Komisyonu386.971,91 % 0,14880896Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler452.063,13 % 0,1738396TOPLAM GİDERLER3.799.553,62 % 1,46110765DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ260.046.110,98 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044461BIST