***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri14.652,09 % 0,01042855Tescil ve İlan Giderleri8.689,52 % 0,00618472Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.291,5 % 0,0037662Alınan Kredi Faizleri117,81 % 0,00008385Saklama Ücretleri58.606,42 % 0,0417128Fon Yönetim Ücreti696.795,43 % 0,49594039Hisse Senedi Komisyonu139.806,48 % 0,09950651Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.466,7 % 0,00104392Türev Araçlar Komisyonu2.239,64 % 0,00159405Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.786,75 % 0,00483043TOPLAM GİDERLER934.452,34 % 0,66509141DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ140.499.835,85 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044462BIST