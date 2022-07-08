***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri21.074,43 % 0,00993726Tescil ve İlan Giderleri3.836,02 % 0,00180881Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.291,5 % 0,00249511Alınan Kredi Faizleri1.824.377,3 % 0,860252Saklama Ücretleri97.339,67 % 0,04589875Fon Yönetim Ücreti262.940,15 % 0,12398466Hisse Senedi Komisyonu263.405,64 % 0,12420415Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu142.158,47 % 0,06703225Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu306,86 % 0,00014469Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.466,7 % 0,0006916Türev Araçlar Komisyonu17.199,09 % 0,00810992Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.920,55 % 0,00703551TOPLAM GİDERLER2.654.316,38 % 1,25159471DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ212.074.751,8 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044463BIST