***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri4.929,61 % 0,0098012Tescil ve İlan Giderleri11.964,62 % 0,02378842Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.899 % 0,00974034Alınan Kredi Faizleri263.846,32 % 0,52458721Saklama Ücretleri49.243,9 % 0,09790821Fon Yönetim Ücreti61.904,38 % 0,12308016Hisse Senedi Komisyonu198.687,58 % 0,39503664Tahvil Bono Komisyonu1.466,35 % 0,00291544Gecelik Ters Repo Komisyonu6.273,74 % 0,01247364Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu24,8 % 0,00004931Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.466,7 % 0,00291614Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler90.331,36 % 0,17959953TOPLAM GİDERLER695.038,36 % 1,38189623DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ50.295.987,69 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044464BIST