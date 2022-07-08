***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri6.903,43 % 0,01008404Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.114 % 0,00600944Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri51.722,88 % 0,07555314Fon Yönetim Ücreti67.903,21 % 0,09918823Hisse Senedi Komisyonu1.631,25 % 0,00238282Tahvil Bono Komisyonu181,27 % 0,00026479Gecelik Ters Repo Komisyonu2.823,23 % 0,00412398Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu16.234,31 % 0,02371394Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.466,7 % 0,00214245Türev Araçlar Komisyonu8.905,47 % 0,01300848Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.324,24 % 0,01946311TOPLAM GİDERLER175.209,99 % 0,25593442DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ68.458.940,15 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044465BIST