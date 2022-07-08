***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.030,99 % 0,00958662Tescil ve İlan Giderleri176 % 0,00083075Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.250,5 % 0,01534291Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri13.100,61 % 0,0618371Fon Yönetim Ücreti262.643,89 % 1,2397237Hisse Senedi Komisyonu13.664,71 % 0,06449975Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu70,87 % 0,00033452Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.324,2 % 0,01097062Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.466,7 % 0,00692307Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.649,47 % 0,05498747TOPLAM GİDERLER310.377,94 % 1,46503651DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ21.185.679,59 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044466BIST